Nel video Zelensky, in visita alla base aerea di Skrydstrup, entra in un F16: "Grazie Danimarca"

"I nostri piloti e ingegneri hanno già iniziato l'addestramento in Danimarca. 19 F-16 saranno forniti al nostro stato da questo Paese. Sto lavorando per velocizzare la preparazione del personale.

Grazie Danimarca!"

E' quanto annunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio sui social, in cui posta anche video e foto in cui si siede nella cabina di pilotaggio del Jet. Al posto del navigatore, sul sedile posteriore Mette Frederiksen, la primo ministro danese. Il presidente ucraino ha ringraziato la premier danese per la promessa dell'invio di 19 caccia F-16 a Kiev. "Sono un supporto molto efficace per noi", ha detto nel corso di una conferenza stampa congiunta riportata dai media locali. Zelensky ha anche ringraziato per gli altri contributi danesi alla difesa dell'Ucraina, tra cui munizioni, carri armati e sistemi di artiglieria. Non è stata ancora fissata una data per l'invio dei caccia, viene spiegato infine