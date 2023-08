Allarme tornado a Washington e stop agli arrivi dagli aeroporti di New York a causa del maltempo. Agli scali di Laguardia, Newark e Jfk i voli non vengono fatti atterrare e sono diretti verso altri aeroporti. Il maltempo si sta abbattendo sulla costa orientale degli Stati Uniti, dove milioni di persone sono sotto allerta per piogge, venti e tornado.