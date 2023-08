Nubifragio e allagamenti a Milano - Video

Come previsto l'arrivo di aria fredda da oltralpe sta causando fenomeni metereologici intensi nel Nord-Ovest del paese. Abbondanti precipitazioni hanno interessato il Milanese e la Brianza, molte segnalazioni di alberi caduti e tetti scoperchiati. Un tratto della tangenziale Ovest del capoluogo è al momento interrotto per consentire la rimozione di un albero. Disagi anche per tram e ferrovie regionali. Decine le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco.



(video Local Team)