Nuovo lancio, SpaceX schiera 22 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa

SpaceX ha lanciato 22 nuovi satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa e ha fatto atterrare con successo il Falcon 9, che li ha trasportati, sulla piattaforma mobile allestita al largo della costa della Florida. Operazioni di “routine” per l'azienda, consolidate già da tempo. Il primo stadio del razzo è tornato sulla Terra, atterrando sulla nave drone denominata “A Shortfall of Gravitas”, circa 8,5 minuti dopo il decollo dalla Cape Canaveral Space Force Station. È stato il tredicesimo lancio, con atterraggio, per questo particolare booster della compagnia di Elon Musk. Il Ceo di SpaceX potenzia ulteriormente la sua “personale” costellazione di satelliti per l'accesso a internet satellitare globale a banda larga. Il sistema è attualmente utilizzato anche dall'Ucraina dall'inizio della guerra.