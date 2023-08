Pablo Larrain immagina Augusto Pinochet vampiro immortale ma stanco

Ci voleva la fantasia di Pablo Larrain (regista di Tony Manero, Jackie) per immaginare un Augusto Pinochet diventato un vampiro stanco che, dopo 250 anni di vita, vuole solo morire.

"L'idea del film (che sarà distribuito da Netflix dal 15 settembre) - spiega il regista - non è certo originale e si basa sul più pericoloso dei concetti, ovvero che una figura come quella di Pinochet possa essere eterna e che il male possa alla fine sopravvivere. Credo che oggi sia giusto dire questo in un momento in cui la storia sembra ripetersi".