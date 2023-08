Pakistan, sei bambini e due adulti intrappolati in una funivia a 300 metri di altezza

Elicotteri dell'esercito pachistano hanno tentato di raggiungere sei bambini e due insegnanti intrappolati in una cabinovia sospesa a quasi 300 metri sopra un burrone dopo che un cavo si è spezzato.

La missione di salvataggio è ostacolata da forti venti e dal pericolo che il vento creato dalle pale degli elicotteri possa indebolire ulteriormente il cavo che non si è spezzato.

Solo un militare è riuscito a calarsi da un velivolo e a raggiungere la cabinovia per distribuire cibo e acqua.

I bambini, rimasti bloccati dalle 7 del mattino, ora locale, avevano preso la cabinovia come sempre per raggiungere la scuola in una zona montuosa a Battagram, circa 200 chilometri a nord di Islamabad.

Tanveer Ur Rehman, un funzionario del governo locale, ha spiegato: "Si tratta di un'operazione delicata che richiede una precisione meticolosa. L'elicottero non può avvicinarsi troppo alla funivia, perché il flusso d'aria (causato dalle sue pale) potrebbe causare la rottura dell'unica catena che lo sostiene".

Un portavoce dell'autorità per la gestione dei disastri, Taimoor Khan, riferisce che sono diversi gli elicotteri inviati sul posto, aggiunge che l'invio è avvenuto solo dopo che gli 8 bloccati avevano trascorso già 6 ore sospesi in condizioni precarie e precisa che i piloti stanno volando "con attenzione". È stato il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, a ordinare il salvataggio in elicottero.

Nel 2017 dieci persone rimasero uccise quando una funivia cadde in un burrone profondo centinaia di metri nella popolare località montana di Murree a seguito della rottura del cavo.

Il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, ha "ordinato alle autorità di condurre ispezioni di sicurezza su tutte le funivie private e di assicurarsi che siano sicure per il funzionamento e l'uso" a seguito di quanto accaduto a Battagram. Lo ha riferito lui stesso in un post sulla piattaforma X, precedentemente nota come Twitter.