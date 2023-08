Papa Francesco, lo scambio di doni con il bambino si conclude con un batti il cinque - Video

Prima di entrare al Centro Paroquial da Serafina per tenere il suo discorso davanti ai rappresentanti di alcuni centri di assistenza e di carità nel terzo giorno del suo viaggio a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù , il Pontefice si è fermato per incontrare un bambino su una sedia a rotelle. Dopo aver donato alla mamma un rosario, Papa Francesco ha salutato il piccolo battendo il cinque con la mano.