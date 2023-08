Piqué infastidito dai cori pro Shakira sbotta: “Io sono campione del mondo, voi non siete nessuno”

La storia “finita” tra Piqué e Shakira regala sempre emozioni e retroscena inaspettati. Questa volta a tirare un colpo sotto la cintura all'ex calciatore spagnolo è stato il pubblico della discoteca Fitz, a Madrid. Durante i festeggiamenti a conclusione della Kings League, l'atmosfera si è surriscaldata quando è partito il coro “Shakira, Shakira”. Sono diversi a urlare il nome della sua ex. Piqué non la prende bene, anzi è visibilmente infastidito quando si lascia andare qualche parola di troppo. Con il microfono in mano sbotta: “Io sono campione del mondo, voi non siete nessuno”. Come se non bastasse l'ex portiere Iker Casillas ha chiesto alla console la canzone “Waka Waka”, brano simbolo della Spagna ai mondiali del Sudafrica del 2010. Peccato che a cantarla sia proprio Shakira.