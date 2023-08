Ferragosto, traffico da bollino nero in Alto Adige

Ponte di Ferragosto.

Il serpentone d'auto in arrivo in Alto Adige è lungo diversi chilometri e si intensifica all'uscita di Bolzano Nord.

In questo periodo dell'anno il controllo del territorio dall'alto si fa più serrato.

Nel weekend vengono presi d'assalto in particolare i passi dolomitici, dove in questo periodo dell’anno transitano ogni giorni fra i 2.500 e i 3000 veicoli al giorno, contro le poche centinaia del mese di maggio.

Sotto pressione anche i parcheggi, come sull’Alpe di Siusi, zona particolarmente amata dai visitatori.

Le previsioni dei prossimi giorni parlano di giornate da bollino nero sulla A22.