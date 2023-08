Al San Camillo Forlanini inaugurato un posto di polizia aperto h24 nell'area del pronto soccorso

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha inaugurato il posto di polizia del pronto soccorso dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, che da oggi sarà in funzione h24.

Ad oggi siamo passati "da 126 poli ospedalieri coperti da posti di polizia a 189: quindi in 9 mesi sono stati incrementati a più del 50 per cento ed esteso quasi dappertutto l'orario dalle 8 alle 20". Ha detto il Ministro: "Qui e in altri 5 ospedali della città di Roma i posti di polizia sono attivi h24. E continueremo parallelamente al rafforzamento degli organici di forze di polizia che è un obiettivo prioritario del governo", ha concluso Piantedosi.

Nel servizio di Antonio Scoppettuolo le interviste a MATTEO PIANTEDOSI, Ministro dell'Interno e FRANCESCO ROCCA, Presidente Regione Lazio