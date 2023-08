Quattro uomini sopravvivono per 14 giorni nel vano timone di una nave - Video

Dopo dieci giorni di navigazione, i quattro uomini che si erano nascosti nel vano timone di una nave portacontainer salpata dalla Nigeria hanno finito le scorte di cibo e acqua che avevano portato con sé.

Da quel momento sono sopravvissuti bevendo quell’acqua di mare che si infrangeva poco sotto di loro. Quattro giorni dopo sono stati salvati dalla polizia federale brasiliana nel porto di Vitoria, nel sud-est del Paese, alla fine di un viaggio incredibile e incredibilmente pericoloso che la dice lunga sui rischi che molti migranti sono disposti a correre nella speranza di una vita migliore.

Trascorrere due settimane a pochi metri dall'Oceano Atlantico è un’esperienza terrificante, hanno raccontato. Per evitare di cadere in acqua, i quattro hanno montato una rete intorno al timone per poi legarcisi con una corda. Quando guardavano in basso, hanno detto, potevano vedere squali e balene.

Quando gli agenti gli hanno detto che erano arrivati in Brasile, la sorpresa dei quattro uomini è stata grande: pensavano di essere diretti in Europa. Due di loro hanno deciso di tornare in Nigeria, gli altri due hanno chiesto asilo in Brasile.