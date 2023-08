Rapporto shock di Human Rights Watch: migranti etiopi uccisi dalle guardie saudite

Human Rights Watch ha dichiarato di aver parlato con 38 migranti etiopi e quattro parenti di persone che hanno tentato di attraversare il confine tra il marzo 2022 e il giugno 2023, i quali hanno detto di aver visto le guardie saudite sparare contro i migranti o lanciare esplosivi contro i gruppi. Il rapporto dice che il gruppo ha anche analizzato oltre 350 video e fotografie postati sui social media o raccolti da altre fonti, girati tra il 12 maggio 2021 e il 18 luglio 2023. Ha inoltre esaminato diverse centinaia di chilometri quadrati di immagini satellitari acquisite tra il febbraio 2022 e il luglio 2023. "Queste mostrano i migranti morti e feriti sui sentieri, negli accampamenti e nelle strutture mediche ma anche il modo in cui i siti di sepoltura, vicino agli accampamenti dei migranti, sono cresciuti di dimensioni, l'espansione dell'infrastruttura di sicurezza di confine dell'Arabia Saudita e le rotte attualmente utilizzate dai migranti per tentare l'attraversamento del confine", si legge nel rapporto.

Un funzionario del governo saudita, che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare pubblicamente, ha definito il rapporto di Human Rights Watch "infondato e non basato su fonti affidabili", senza offrire prove a sostegno dell'affermazione. I ribelli Houthi dello Yemen, che presumibilmente guadagnano decine di migliaia di dollari a settimana contrabbandando i migranti oltre il confine, non hanno risposto alle richieste di commento. Circa 750.000 etiopi vivono in Arabia Saudita, e ben 450.000 potrebbero essere entrati nel regno senza autorizzazione, secondo le statistiche del 2022 dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La guerra civile durata due anni nella regione settentrionale del Tigray, in Etiopia, ha causato lo sfollamento di decine di migliaia di persone.

Secondo l'organizzazione americana, gli etiopi che fuggono dalla guerra, dalla fame e dalla persecuzione, rappresentano il 90% dei migranti diretti verso l'Arabia Saudita lungo quella che viene definita la “rotta dell'est”: Un percorso estremamente pericoloso, che parte dal Corno d'Africa, attraversa il golfo di Aden e, passando lo Yemen, arriva nella provincia saudita di Jizan.