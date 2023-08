Messico, bus carico di migranti finisce in un burrone: i morti sono 18

Almeno 18 persone, fra migranti e passeggeri locali, sono morte in Messico, e altre 23 sono rimaste ferite, dopo che l'autobus su cui viaggiavano è finito in un dirupo nello Stato di Nayarit. Fra le vittime ci sono tre minorenni, secondo quanto riferito dalla Protezione civile locale. L'autobus era partito da Città del Messico diretto a Tijuana, alla frontiera degli Stati Uniti. La maggior parte dei passeggeri erano stranieri, originari di Paesi come India, Repubblica Dominicana e del continente africano e alcuni di loro si apprestavano ad attraversare la frontiera fra Messico e Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito dalle autorita' locali, l'autista viaggiava sopra i limiti di velocita' e ha perso il controllo dell'autobus, finito in un burrone di circa 40 metri su una strada vicina a Tepic, la capitale dello Stato. Molti migranti senza documenti percorrono le strade in Messico nel tentativo di passare il confine con gli Stati Uniti per chiedere asilo o attraversarlo illegalmente. La maggior parte di loro viaggia clandestinamente, nascosta in camion merci sovraffollati e subisce maltrattamenti dei trafficanti.