La Guardia di Finanza al distributore sull'A8

Anche oggi la benzina supera i 2,7 euro al litro all'impianto di Villoresi ovest, sull'autostrada A8 Milano-Varese. In base a quanto riportato dall'Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy - che acquisisce i dati comunicati dai gestori - il distributore vende in modalità self service la super a 2,722 euro al litro, e il diesel a 2,622 euro al litro (con il gasolio versione premium che arriva a 2,772 euro al litro). Nello stesso distributore di carburanti, il metano è a 2,949 euro e il Gpl a 1,009 euro; entrambi in modalità con il servizio. Tutti i prezzi applicati - si legge sul sito del ministero - sono stati comunicati dal gestore questa mattina.