Rublo in picchiata per il calo delle esportazioni di energia, la scritta che insulta Vladimir Putin

“Mentre il rublo precipita sotto i 100 dollari, i funzionari russi affermano che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ma non tutti ne sono convinti” scrive il corrispondente del Financial Times a Mosca, Max Seddon, condividendo il video registrato a Surgut, un importante centro strategico petrolifero della Siberia. Qualcuno avrebbe hackerato il display luminoso, che solitamente diffonde notizie, per insultare pesantemente il presidente russo Vladimir Putin, dandogli persino del “ladro”.

Il crollo del rublo è dovuto al calo delle esportazioni di energia. Dopo aver subito riduzioni negli ultimi mesi, le entrate hanno toccato i livelli più bassi dall'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina. Il dollaro ha sfondato la barriera psicologica dei 100 rubli e l'euro quella dei 110, inducendo la Banca Centrale della Federazione Russa a convocare una riunione straordinaria terminata con l'innalzamento ulteriore dei tassi d'interesse (12%), già aumentato di 100 punti base il mese scorso fino all'8,5%.

Nonostante la crisi della moneta, e i relativi tentativi di mettere un freno all'inflazione, Mosca prova a testare il “rublo digitale”: una versione basata sulla tecnologia blockchain destinata - forse - a contenere i danni economici derivanti dalle sanzioni.