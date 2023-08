"Anche a Ferragosto i musei italiani hanno accolto i turisti da tutto il mondo"

"Vi ricordate quando anni fa c'era la beffa di Ferragosto con i turisti che trovavano i musei chiusi? Questo oggi non accade più. Entro stasera avremmo le cifre dell'affluenza ma credo di poter dire che la presenza di turisti è stata massiccia anche in questa giornata". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, nel giorno di Ferragosto, ha tenuto al Ministero una riunione con i Direttori generali per fare il punto della situazione sulle attività. Dopo essere stato all'Anfiteatro Flavio per vedere la mostra "Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus" è stato ospite negli studi di Rainews24.