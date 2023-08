Sant'Egidio all'Europa: "Soccorrete i profughi, aprite vie regolari d'ingresso"

Dopo l'ennesima tragedia nel Mediterraneo, con l'ultimo gravissimo naufragio nel Canale di Sicilia, la Comunità di Sant'Egidio lancia un appello a tutta l'Europa, in particolare ai Paesi del fronte sud: "Occorre scuotersi dal torpore e investire nel salvataggio di chi è in pericolo".

Ma è importante anche cambiare le politiche sull'immigrazione e aprire vie regolari d'ingresso a chi voglia trovare lavoro sulle nostre terre, velocizzare la concessione dei visti anche nei Paesi di transito.

Non c'è più tempo: il golpe in Niger può causare una nuova ondata di persone in fuga dalle guerre verso l'Europa.



A Rainews24 Daniele Lorenzetti ne ha parlato con Daniela Pompei, responsabile immigrazione di Sant'Egidio