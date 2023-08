Turismo, Santanché: sempre più voglia di Italia, +27% di stranieri

"I dati di quest'estate ci raccontano che c'è sempre più voglia di Italia nel mondo, e credo che questo ci debba rendere tutti più orgogliosi: registriamo un aumento del 27% degli stranieri in Italia e questo ci deve far ben sperare per il futuro". Ad affermarlo, intervistata dal Tg1, è il ministro del Turismo Daniela Santanché sottolineando che il Governo "sta lavorando perché le vacanze devono essere accessibili a tutti e dobbiamo lavorare anche sulla destagionalizzazione". "C'è anche un altro dato positivo che riguarda il settore del turismo perché ha trainato l'occupazione e in particolare quello femminile: abbiamo registrato un aumento di 100 mila nuove occupate. E' un bel dato perché soffriamo con l'occupazione femminile. Se recuperiamo questo gap sarebbe un bel balzo in avanti", spiega il ministro. "A novembre - ricorda Santanchè - ci sarà primo forum del turismo internazionale, vogliamo invitare tutti stakeholder e player del turismo. Il settore deve diventare la prima industria della nazione e vogliamo anche rafforzare la candidatura di Roma all'expo. C'è molto da lavorare".