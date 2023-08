Scoppia il caso Lizzo, la cantante accusata di molestie sessuali da 3 ex ballerine

Lizzo dovrà rispondere in tribunale, insieme alle responsabili della sua produzione, delle accuse di molestie sessuali sostenute da tre ex ballerine del suo corpo di ballo. Le querelanti hanno dichiarato di essere state “costrette a sopportare comportamenti sessualmente denigratori e partecipare a inquietanti spettacoli di sesso” tra il 2021 e il 2023. La causa contro Melissa Viviane Jefferson è stata depositata al tribunale di Los Angeles da Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez. Al momento, però, non è chiaro a quanto ammonti il risarcimento.