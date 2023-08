Ecco "Sea Baby": il drone marino che fa paura alla flotta russa - video

Il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi dello scorso ottobre e del mese scorso al ponte di Crimea. La Cnn ha ottenuto in esclusiva dalla Sbu i video dell'attentato di luglio in cui si vede un primo drone, imbottito con 850 kg di esplosivo, avvicinarsi al pilone colpito e un secondo drone che si dirige verso il lato ferroviario del ponte. Il capo dell'Sbu, Vasyl Maliuk, ha detto alla Cnn che l'attacco di luglio è stato realizzato con droni marini sperimentali (i 'Sea Baby') e che ne seguiranno altri.

Maliuk, in un commento alla Cnn, ha detto che l'Ucraina produce in uno stabilimento sotterraneo i droni marini 'Sea Baby'. Lo riferisce il servizio stampa della Sbu. "La produzione dei nostri droni viene effettuata in uno degli impianti sotterranei situati sul territorio dell'Ucraina", ha detto Maliuk precisando che un team dell'Sbu sta lavorando allo sviluppo di questi droni e alla loro produzione, assistito da ingegneri civili ed esperti informatici.