Bologna-Milan 0-2, la sintesi della partita

Buona la prima per il Milan. La formazione di Stefano Pioli batte in trasferta il Bologna di Thiago Motta 2-0 nell'incontro che ha chiuso la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Le reti nel primo tempo. Padroni di casa sfortunati con la traversa centrata con un gran sinistro da Lykogiannis dopo pochi secondi. A sbloccare il match del Dall'Ara è Giroud al 21', su assist del nuovo volto Reijnders. Il raddoppio al 21' è siglato da uno dei nuovi arrivi dei rossoneri, Pulisic, a segno dopo uno scambio con il francese. Per lo statunitense, primo centro in Italia. Nella ripresa un tiro di Ndoye scheggia la parte esterna del legno, al 90' anche Leao viene

fermato dal palo. Primi tre punti per il Milan che tiene il passo di Juventus, Napoli e Inter.