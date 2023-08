Climber in azione a Milano: si arrampicano all'alba sulla Madonnina. Fermati due francesi

L'annuncio sui social dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli: due francesi si sono arrampicati sulla guglia della Madonnina del Duomo. Ad avvistarli, alle 6.10, gli agenti della Polizia Locale , che hanno dato l'allarme. Una volta scesi, i due sono stati, identificati e fermati.

I due giovani sono francesi e hanno 18 e 20 anni. Non avrebbero alcun legame con quelli che hanno agito sulla galleria Vittorio Emanuele II. Secondo indiscrezioni, non si tratterebbe nemmeno di ragazzi appartenenti a gruppi organizzati di climbers ma di praticanti amatoriali del parkour. Addosso non avevano bombolette o paracadute, e pare che il loro unico scopo fosse quello di pubblicare la loro bravata sui social e su Instagram in particolare.