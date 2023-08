Il femminicidio di Silandro, la cronaca

73 femminicidi dall'inizio dell'anno.

L'ultimo fatto di sangue in provincia di Bolzano: una ragazza di 21 anni uccisa a coltellate a Silandro, in Val venosta, il corpo trovato nella casa dell'ex compagno. L'uomo è stato arrestato mentre tentava di attraversare il confine con l'Austria, un carabiniere ha sparato alle gomme dell'auto per fermarla. Interrogato, non rilascia dichiarazioni.

Il servizio di Luigi Grolla