Carlo Mazzone, più di un tecnico: un allenatore

Un uomo da calcio premoderno che il calcio lo conosceva come pochi altri. Siamo sicuri che a lui la parola tecnico sarebbe piaciuta meno di quella di allenatore, perchè Carlo Mazzone in panchina era così: un allenatore in tuta e alla mano. Allenatore e amico di Guardiola tra isuoi giocatori vi furono Totti, Baggio, Pirlo, solo per ricordarne alcuni. Una carriera costellata da numerosi successi. Ha stabilito il record di panchine nella storia del calcio italiano con più di 1.200 presenze