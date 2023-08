Sparatoria a Washington: tre morti e due feriti

Due uomini e una donna sono morti e altre due sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria, avvenuta nel blocco 1600 di Good Hope Road Southeast, a Washington. Sulle condizioni dei feriti, trasportati in ospedali, al momento non sono stati forniti dettagli dalle autorità. "Questo tipo di violenza armata non è accettabile nel Distretto di Columbia. Questa non è una zona di guerra. Vogliamo che i nostri residenti si sentano al sicuro", ha commentato il capo ad interim del dipartimento di polizia metropolitana, Pamela Smith. Si tratta della seconda sparatoria in un mese a Washington. A luglio, infatti, nove persone erano rimaste ferite mentre celebravano il Giorno dell'Indipendenza in un quartiere a circa 20 minuti di auto a est della Casa Bianca.