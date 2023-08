Spari, corsa forsennata tra le rovine: combattenti ucraini del reggimento d'assalto brigata Lyut

Nel filmato - da una località imprecisata - la soggettiva ripresa da una telecamera sulla divisa con i colpi dei combattenti ucraini del reggimento d'assalto NPU "Safari" della brigata Lyut, le sparatorie posizione per posizione, tra le rovine di un villaggio. Video pubblicato dalla polizia nazionale ucraina. i militari "hanno spiegato agli invasori che qui li attende solo la morte: almeno cinque orchi distrutti, più di 10 feriti. Ottimo lavoro, Eroi!", il commento al post di propaganda bellica.

Nonostante quanto dichiarato da Kiev, secondo la Russia le forze armate ucraine avrebbero perso 4.850 militari nel corso della scorsa settimana. Lo sostiene la Tass, basandosi sui dati del Ministero della Difesa russo. In dettaglio - riporta l'agenzia governativa russa - le forze ucraine hanno perso 2.670 militari nell'area di Donetsk, 820 nell'area di Zaporizhzhia, 665 nell'area di Kupyansk, 485 nell'area di Krasny Liman e 215 nell'area di Kherson.

Secondo Zelensky, "L'Ucraina rischia di perdere il sostegno militare di alcune grandi potenze se il campo di battaglia della guerra si sposta in territorio russo". Lo ha detto - come riporta il Kiev Independent - il presidente ucraino in un'intervista. "Se la guerra si sposta in Russia - ha aggiunto - c'è un grande rischio che noi saremo definitivamente lasciati soli. Ci sono grandi Stati nel nostro mondo per i quali c'è solo un punto per cui non sono dalla parte della Russia: l'integrità territoriale dello stato. Se dirigo deliberatamente le mie truppe e decido di andare in territorio russo, devo sapere con certezza che questo Stato non sarà con me. Bisogna pensare a cosa è più importante adesso per il popolo e per l'Ucraina