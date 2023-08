Il Team Italia è pronto per la grande avventura degli Invictus Games 2023

Alla presenza delle massime autorità dei corpi militari, del presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e della senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari, è stata infatti consegnata la bandiera tricolore alla delegazione di atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

Le parole di Luca Pancalli agli atleti presenti presso l'aeroporto di Roma Urbe: "La bandiera rappresenta, per noi sportivi, il simbolo stesso intorno al quale si unisce lo sport italiano, sinonimo di tutto ciò che rappresenta il tricolore. Gli Invictus Games si collocano alla fine di un'estate meravigliosa per lo sport italiano e che ci introduce a Olimpiadi e paralimpiadi di Parigi 2024; adesso attendiamo le vostre. Non abbiamo bisogno di medaglie, ma di esempi per far crescere questo paese e ognuno di voi è un esempio straordinario di vita e di sport".