Recuperano una speciale carrozzina per disabili dal fondo del mare a 65 metri di profondità

In mezzo a tante di cronaca nera, arriva dalla Calabria una notizia che scalda l'animo e che fa tornare un po' di speranza nell'umanità.

Il caso riguarda il recupero di una speciale carrozzina per disabili, adattata per andare in spiaggia ed entrare in acqua, e riportata alla proprietaria dopo che era andata perduta nel mare di Soverato pochi giorni prima di Ferragosto.

Lo scorso 12 agosto Maria Grazia Di Cello, psicologa, mentre si stava facendo il bagno era stata costretta a sganciarsi dalla sua sedia a rotelle dopo averne perso il controllo ed evitare, così, di affondare a sua volta.

La donna ha raccontato di essersi resa conto, mentre si faceva il bagno, che la carrozzina stava iniziando a inabissarsi lungo il fondale particolarmente scosceso e che, in quella zona, raggiunge una importante profondità in pochi metri. Una volta sganciata, la sedia ha continuato a muoversi per inerzia fermandosi poi a decine di metri di profondità.

Da quel giorno per la dottoressa non è stato più possibile farsi il bagno e godersi la spiaggia e la vacanza fino a quando un carabiniere, Luigi Morello, nel suo giorno libero dal servizio, ha riunito un gruppo di subacquei volontari come lui e ha riportato a riva la carrozzina.

Il recupero è stato complesso e ha richiesto una speciale pianificazione di mezzi e delle miscele respiratorie utilizzate per l'immersione. Grazie ai palloni di sollevamento utilizzati per riportarla in superficie da 65 metri, la sedia è emersa a una distanza di 80 metri dalla battigia tra lo stupore dei bagnanti che hanno applaudito emozionati.

La passione per il mare e la grande esperienza nelle immersioni ha consentito al gruppo di portare a termine con successo il delicato lavoro subacqueo, reso particolarmente pericoloso e complicato dalla profondità elevata che la carrozzina aveva raggiunto inabissandosi per inerzia.

“I miei angeli custodi”, Maria Grazia di Cello ha definito così i suoi eroi: assieme al Luogotenente Morello, hanno partecipato al recupero Franco Lobello, Antonio Pristerà (dell’associazione Sthealt Divers) e Massimiliano Salvatori, a sua volta con un passato da Ausiliario nell’Arma dei Carabinieri. Durante le attività subacquee il personale della Guardia Costiera del locale Ufficio Circondariale Marittimo ha presidiato l’area di ricerca con un mezzo nautico, garantendo il recupero della carrozzina dopo la riemersione.