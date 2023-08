Strage sulla linea ferroviaria Torino-Milano, le prime immagini

Un treno tecnico senza passeggeri ha travolto e ucciso cinque operai che stavano lavorando sui binari sulla linea ferroviaria Torino-Milano. Altri due operai, fra cui il caposquadra, sono riusciti a mettersi in salvo ma sono stati portati in ospedale in stato di shock. Il terribile incidente è avvvenuto intorno alla mezzanotte a Brandizzo, nei pressi di Chivasso, in provincia di Torino. Gli operai appartenevano tutti a una ditta appaltatrice esterna. Secondo i primi rilievi il treno viaggiava a 160 km orari e non ha lasciato scampo agli operai. La linea ferroviaria interna da Chivasso a Torino è interrotta. "Un collega del 118 mi ha detto di aver visto una scena da brividi, è una tragedia enorme'' - ha detto il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, che di professione è medico.