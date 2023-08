Suicidio nel carcere di Rossano: a togliersi la vita un 44enne

Un altro morto nelle carceri calabresi. Un altro detenuto che si toglie la vita dietro le sbarre. La tragedia a Rossano, dove un uomo di 44 anni, Andrea Muraca, originario di Lamezia Terme, è stato trovato senza vita nella sua cella. A dare l'allarme un suo compagno tornando in camerata dopo l'aria. Subito sono intervenuti gli agenti della polizia penitenziaria in servizio, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo, dicono dalla casa circondariale, era arrivato a Rossano da meno di un mese e non aveva mai dato segni di malessere. Finito in manette nel corso dell'indagine Svevia, operazione antidroga della Dda di Catanzaro su un'organizzazione armata vicina alla 'ndrina Giampà. Pochi dubbi, secondo i dirigenti della struttura, sul fatto che si sia trattato di un suicidio. Proprio nel giorno in cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fatto visita a due penitenziari di Torino. Dopo che anche qui due detenute si erano tolte la vita. Sulla morte del 44enne ha aperto un fascicolo la procura di Castrovillari che ha anche disposto il sequestro della salma per fare ulteriori accertamenti.