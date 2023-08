Superluna blu e uragano Idalia, una “tempesta perfetta” che allarma gli scienziati

La Superluna blu - che in Italia sarà al suo culmine stanotte alle 3 e 35 - in Florida potrebbe esacerbare le conseguenze dell’impatto dell’uragano Idalia che in queste ore si abbatte sulla costa occidentale. È quello che temono i meteorologi statunitensi.

Dopo aver portato allagamenti e danni a Cuba nei giorni scorsi, Idalia, alimentata dalle temperature eccezionalmente calde delle acque del Golfo del Messico , si è rafforzata in tempesta di categoria 4.

Come da previsioni l’uragano sta toccando terra in queste ore in Florida con venti a circa 205 chilometri orari , con piogge mai viste in questa parte del ‘Sunshine State’ e un’onda di tempesta prevista intorno ai 4,5 metri.

La coincidenza dell’arrivo della perturbazione con la seconda Luna piena di agosto prossima al perigeo - cioè alla distanza minima dalla Terra - potrebbe far salire le maree oltre la norma aggravando le probabili inondazioni causate dalla tempesta.

L’unica Luna blu del 2023 è una Superluna, la più grande e luminosa dell’anno, una combinazione rara che non si ripeterà fino al 2037. Quando la Luna è piena (o nuova), le forze di attrazione del Sole e della Luna si sommano, con l'effetto di aumentare le maree oltre la norma. L'attrazione gravitazionale della Luna è ancora più forte quando è più vicina alla Terra; quindi, le maree sono ancora più alte.

“Direi che il tempismo è pessimo”, dice ad Associated Press Brian Haines, responsabile dell'ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) di Charleston, nella Carolina del Sud.

Il timore è che le alluvioni provocate dall’onda di tempesta saranno più gravi non solo in Florida, ma anche in Stati come la Georgia e la Carolina del Sud, dove l’NWS ha avvertito i residenti che quartieri di Charleston potrebbero essere sommersi già mercoledì sera.

Le mareggiate sono spesso la causa principale dei disastri provocati dagli uragani. L'acqua dell'oceano che si riversa sulla terraferma potrebbe raggiungere i 4,6 metri lungo alcune parti della costa della Florida a nord, secondo le ultime proiezioni di martedì diffuse dal Centro nazionale uragani (NHC). Più a sud, si prevedono fino a 2,1 metri di mareggiata nell'area di Tampa Bay.

Le maree e l'influenza della Superluna possono esacerbare questo fenomeno proprio nel momento sbagliato.

La parte della Florida nordoccidentale che si trova sul cammino di Idalia è particolarmente vulnerabile alle mareggiate a causa della geografia della regione, spiega ad Associated Press Brian Tang, professore associato di scienze atmosferiche all'Università di Albany a New York: la piattaforma continentale si estende molto al di fuori della costa e ha una pendenza graduale, che permette all'oceano di aumentare quando i venti degli uragani spingono l'acqua sulla terraferma.