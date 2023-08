Terni, rissa in Comune: il sindaco Bandecchi contro il consigliere comunale di Fratelli d'Italia

Scena da far west, stamane, nel Consiglio Comunale di Terni: il sindaco Stefano Bandecchi, non nuovo a episodi simili, ha avuto un acceso scontro verbale, che ha rischiato di sfiorare quello fisico, con un consigliere comunale di opposizione. Prima avvertendolo di smetterla di ridere, “altrimenti ti volano via tutti i denti dalla bocca”; poi intimandogli di sedersi. Alla fine, il sindaco ha lasciato la sua postazione e si è avventato contro l’esponente di FdI. Ma gli agenti della Polizia municipale lo hanno fermato, separando i due contendenti, e lo hanno accompagnato fuori dell’aula. La seduta è stata sospesa.