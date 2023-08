Trascinata dalla piena, una casa mobile si schianta contro un ponte in Norvegia - Video

In Norvegia migliaia di persone sono state evacuate a causa dell'ingrossamento dei fiumi, che mercoledì hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 50 anni, con case e fabbriche sommerse o spazzate via dalle frane.

Le immagini riprese da un testimone oculare vengono da Hemsedal nel sud del paese scandinavo dove un fiume in piena a causa delle forti piogge portate dalla tempesta Hans ha trascinato una casa mobile e altri detriti a schiantarsi contro un ponte.

La tempesta Hans sta imperversando su ampie zone della Scandinavia e dei Paesi Baltici da diversi giorni e ha causatolo straripamento di fiumi e il danneggiamento di strade. Frane innescate dalle forti piogge si sono verificate durante la notte in tutta la Norvegia meridionale, e la polizia ha dichiarato mercoledì che più di 600 persone sono state evacuate nella regione a nord di Oslo.

Evacuata la zona intorno a una centrale idroelettrica

La centrale idroelettrica di Braskereidfoss è stata allagata a causa dell'eccesso d'acqua nel fiume Glomma. Situata nel comune di Valer, a circa 130 km a nord di Oslo, la centrale ha subito gravi danni: "La polizia, insieme al comune, ha avviato l'operazione di evacuazione" ha dichiarato la portavoce della polizia sul posto, Merete Hjert, riportata dall'emittente di servizio pubblico NRK.

Si sta valutando l'opzione di far esplodere la diga: "Stiamo lavorando per ristabilire il controllo della situazione" ha dichiarato il responsabile della centrale elettrica, Vegard K. Andersen, che ha inoltre evidenziato come la centrale sia "completamente fuori uso" e che l'idea di far esplodere la diga sia una delle opzioni che stanno prendendo in considerazione.

La tempesta Hans continua a causare disagi nel sud della Norvegia, dove rimane l'allerta meteo in vari comuni, dal livello giallo al rosso.

Anche in Svezia, nella regione sud-ovest attorno a Göteborg, le inondazioni stanno provocando interruzioni su diverse linee ferroviarie e problemi alla viabilità autostradale.