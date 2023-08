"Un giorno triste per l'America, questa è persecuzione politica"

“Questo è un giorno molto triste per l'America”, dice l'ex presidente Donald Trump ai giornalisti poco dopo l'udienza in cui gli sono state contestate le accuse per il suo coinvolgimento nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2020 e per le quali si è dichiarato non colpevole di fronte a un tribunale federale.

Trump ha pronunciato il suo breve commento sulla pista dell'aeroporto Reagan, dichiarandosi un perseguitato politico perché in testa ai sondaggi nelle prossime primarie repubblicane nella corsa presidenziale 2024.