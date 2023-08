Un aereo militare ha problemi in volo a Detroit, i piloti sono costretti a lanciarsi, il video

Un aereo militare, un Mig 23 russo, ha avuto un problema in volo durante il Thunder Over Michigan Air Show al Willow Run Airport a Ypsilanti, una cittadina alla periferia di Detroit, negli Stati Uniti. L'Airshow è stato immediatamente interrotto. Come si può vedere nei video, pilota e navigatore si sono lanciati e questo ha permesso loro di salvarsi dallo schianto dell'aereo che è finito su una villetta sottostante. Al momento non è ancora chiaro se vi siano state vittime nello schianto.