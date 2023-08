L'edificio sventrato dall'esplosione del drone a Mosca: abbattuto mentre volava a 5 km dal Cremlino

Il filmato mostra gli addetti alla sicurezza ed all'emergenza che stanno conducendo indagini sul luogo della deflagrazione notturna. Nelle immagini le ispezioni su un tetto danneggiato di un edificio non residenziale colpito dal drone. Un testimone che si trovava nella zona ha detto all'agenzia Reuters di aver sentito "una potente esplosione".

Il ministero della Difesa russo e il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin hanno dichiarato che non ci sono state vittime dopo che le difese aeree hanno distrutto il veivolo senza pilota, che è poi caduto su un edificio non residenziale del complesso Expocentre di Mosca nelle prime ore del mattino.

L'Expocentre si trova a meno di 5 chilometri (3,1 miglia) dal Cremlino. Non ci sono stati commenti immediati da Kiev.