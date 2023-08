Un fiume di fango e detriti ha inondato alcune frazioni di Blevio causando notevoli danni

Frane e smottamenti a Blevio, nel Comasco, a causa della nuova ondata di maltempo che ha colpito il Nord Ovest.

Un fiume di fango e detriti ha inondato le frazioni di Sopravilla e Capovico causando notevoli danni. Non si lamentano feriti, ma i vigili del fuoco sono stati impegnati tutto il giorno per soccorrere e mettere in sicurezza cittadini e strade. La strada Lariana è stata chiusa.