Un raro video di un attacco missilistico multiplo russo mirato alla città di Dnipro

A seguito di un attacco missilistico notturno, è scoppiato un pesante incendio in una delle imprese industriali della città di Dnipro. Ciò è confermato da una serie di fonti ucraine, che citano il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergei Lysak.



I missili avevano come obiettivo la più grande impresa della regione: lo stabilimento "Yuzhmash", nato sotto l'URSS, produceva motori a razzo per l'industria spaziale ed adesso fornisce l'esercito ucraino. Sono stati colpiti gli impianti di produzione, così come i magazzini utilizzati per ospitare attrezzature militari.