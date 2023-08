Un UFO nei cieli di Porto Alegre, i video della rete

Porto Alegre è la capitale e la città più grande dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul (esteso quanto l'Italia). La sua popolazione di 1.488.252 abitanti la rende la dodicesima città più popolosa del paese e la sera del 24 agosto i suoi abitanti hanno assistito ad un inatteso spettacolo spaziale. Un oggetto seguito da una scia di fuoco ha solcato per molti secondi il cielo notturno della città. La permanenza nel cielo ha consentito a molte persone di fare un video e di postarlo poi sui social. Tra chi auspica nella venuta degli alieni e chi grida al complotto militare, non è ancora chiaro di cosa si trattasse.

Secondo le analisi dell'osservatorio Heller e Jung della cittadina di Taquara, nello stato del Rio Grande do Sul, la luce è stata probabilmente provocata dal rientro nell'atmosfera di un pezzo di razzo che stava orbitando attorno alla Terra. Il materiale è considerato "spazzatura spaziale". Dal 1957 ad oggi infatti sono state lanciate nello spazio tonnellate di attrezzature. Moltissimi razzi, satelliti o componenti a fine vita sono rimasti in orbita e nessuno si è mai preoccupato di che fine dovessero fare. L’Agenzia spaziale europea (ESA) stima che siano circa 900.000 gli oggetti più grandi di un centimetro ancora in orbita.