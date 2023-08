Uragano Idalia. I piloti filmano il fuoco di sant’Elmo dalla cabina di un aereo

Mentre la costa occidentale della Florida si preparava ad affrontare i venti impetuosi e le piogge torrenziali dell'uragano Idalia , i piloti della base aerea MacDill di Tampa hanno filmato il fuoco di Sant'Elmo, una scarica elettrica luminescente e ramificata di colore bluastro, simile a un fulmine, provocata dalla ionizzazione dell’aria durante un temporale.

"Durante l'evacuazione, il 50° ARS ha registrato il fuoco di Sant'Elmo, un fenomeno meteorologico in cui si crea un plasma luminoso in un campo elettrico atmosferico", si legge in un post pubblicato sulla pagina della base aerea su X (ex Twitter).

Il fuoco di Sant'Elmo prende il nome da Sant'Erasmo da Formia, il patrono dei marinai vissuto nel III secolo e conosciuto anche come Sant'Elmo. Il fenomeno può essere preavviso dell’imminente arrivo di un fulmine e ha preso questo nome proprio perché spesso appariva sulla cima degli alberi di una nave durante le tempeste, era considerato dai marinai di buon auspicio.

Dopo aver colpito la parte occidentale di Cuba dove ha allagato villaggi, danneggiato case e provocato interruzioni nella rete elettrica, martedì mattina Idalia si è trasformata da tempesta tropicale a uragano .