Urso: "Le accise servono a rendere strutturali i due tagli al cuneo fiscale"

Intervenendo in videocollegamento ad una manifestazione in Puglia, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto che "lunedì in Consiglio dei ministri si comincerà a parlare della prossima manovra economica e del tasso dell'inflazione che si sta riducendo". Urso ha escluso il taglio delle accise sulla benzina: "Il provvedimento del decreto trasparenza ha avuto efficacia. Oggi i consumatori possono scegliere dove rifornirsi. Il tabellone ha consentito al consumatore di rifornirsi lì dove era conveniente. Il prezzo dell'Italia e quello degli altri paesi, depurato dalle accise, è il piu' basso d'Europa. Le accise servono, per quanto ci riguarda, a

rendere strutturale i due tagli al cuneo fiscale".