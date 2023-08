Valle d'Aosta, frana in Valtournenche: ecco le immagini della colata di fango a Singlin

Sono le immagini della colata di fango a immortalare la frana caduta sulla strada regionale della Valtournenche, nei pressi della frazione Singlin, in Valle d'Aosta. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, carabinieri, corpo forestale e uomini della Protezione civile, che oltre a ripristinare la viabilità hanno verificato ed escluso la presenza di persone coinvolte. La strada per Valtournenche è chiusa pertanto le cinquemila persone presenti a Cervinia sono rimaste isolate. “In relazione all'evento franoso verificatosi a Valtournenche segnaliamo che non vi sono persone coinvolte. C'è stata una colata e sono in corso le operazioni di ripristino della strada, che richiederanno tempo. Le valutazioni saranno effettuate in seguito”, ha comunicato l'amministrazione comunale di Valtournenche. Altre due frane hanno interessato la strada regionale di Oyace e il comune di Bionaz, interrompendo la circolazione e di fatto creato disagi a circa 500 persone.