Vasto incendio dopo il bombardamento russo su Zaporizhia: video delle fiamme dopo l'esplosione

Le immagini del vasto incendio a Zaporizhzhia, nel video dopo il raid - secondo Kiev - di Mosca con due missili e tre droni. Nessun ferito grave.

"La notte del 22 agosto, in una delle imprese della città di Zaporizhia si sono verificati bombardamenti nemici, a seguito dei quali è scoppiato un incendio. I soccorritori giunti sul posto hanno constatato che 14 auto, tra cui 4 camion, erano in fiamme, così come i container presenti sul posto. La superficie totale dell'incendio è stata di 200 metri quadrati".

"C'era il rischio che l'incendio si estendesse ad un'area più ampia. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente l'incendio. Nessuno è rimasto ferito a seguito dell'incidente." Così nel post sui social. Per domare l'incendio sono intervenuti 27 soccorritori e 6 mezzi del Pronto Soccorso dello Stato.

Il sindaco della città, Anatoliy Kurtiev, ha confermato l'attacco sul suo canale Telegram ed ha affermato che anche "quattro condominii sono stati danneggiati". "Fortunatamente, non ci sono feriti o vittime", ha aggiunto.