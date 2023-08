Ventisei anni senza Lady D, con un'altra regina a Buckingham Palace e il solo Henry a ricordarla

Era il 31 agosto 1997, ventisei anni fa: Diana Spencer, la “principessa triste” o “del popolo”, Lady D, moriva nel tragico incidente automobilistico nel Tunnel dell'Alma, nel centro di Parigi. Un'icona contemporanea, oltre che l'ex moglie dell'allora principe di Galles, Carlo.

Oggi, con i gadget e i tanti oggetti che si vendono ancora in grandi quantità nei negozi di souvenir del centro di Londra, a Buckingham Palace c'è un'altra regina consorte: Camilla Parker Bowles, la storica amante di re Carlo III, diventata finalmente sua moglie. Come spiega lo storico dell'Università di Cambridge, Simone Maghenzani, il merito di Camilla non è solo quello di essere riuscita a ottenere un posto accanto al suo uomo, ma di essersi conquistata la fiducia e l'apprezzamento dei sudditi: parla poco, si dedica solo a poche cause e rappresenta una presenza discreta accanto a Carlo III.

Il servizio del corrispondente da Londra, Marco Varvello.