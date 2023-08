Via con vento in Turchia: il tentativo invano di salvare un ombrellone da una raffica

I filmati delle telecamere a circuito chiuso del negozio di alimentari in cui lavorava l'uomo hanno catturato il momento in cui è stato sollevato in aria, mentre cerca di salvare l'ombrellone da una folata di vento.

I media locali hanno detto che Burak Abuc, questo il nome del malcapitato, è stato trasportato per circa tre metri prima di atterrare su una strada fuori dal negozio. L'uomo è stato portato in ospedale ma è stato dimesso dopo essere stato tenuto sotto osservazione per un paio di giorni.