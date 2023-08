Il vice premier Antonio Tajani: "Evitare di tassare i titoli di Stato"

La norma sugli extraprofitti? "Diciamo che si poteva fare meglio". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a "La Piazza - Il Bene Comune", la kermesse di Affaritaliani organizzata a Ceglie Messapica (Brindisi). "Sono assolutamente convinto che le banche debbano fare loro parte e debbano aiutare lo Stato in questo momento", sottolinea. "Nel momento in cui il governo e il Parlamento scrivono la regola con la quale le banche devono aiutare lo Stato - e il principio è giusto, lo condivido - bisogna far attenzione a scriverla bene", spiega Tajani. "Altrimenti rischiamo di tassare anche i titoli di Stato" e in questo modo "nessuno li comprerà più", sottolinea. "Non tutte le banche sono uguali, le grandi banche possono fare di più di quello che può fare una piccola banca di credito cooperativo o una piccola banca popolare che eroga crediti ai commercianti e agli artigiani".

E sul voto alle prossime europee: "Una maggioranza che comprenda Afd e il partito di Le Pen al parlamento di Bruxelles è impossibile. Chi dice che un bambino disabile non può stare in classe con gli altri bambini mi fa schifo. Come possiamo pensare di governare l'Europa con chi pensa di mettere i disabili in un cantuccio? Chiedo scusa se mi sono arrabbiato, ma quando sento queste cose di tipo nazista, reagisco con forza", ha aggiunto facendo riferimento alle dichiarazioni di un esponente di Afd in Germania sui disabili.