Scoppia un caso nella regione Smolensk della Russia occidentale: In un incontro con il governatore ad interim Vasily Anokhin con gli elettori, uno dei pensionati presenti si è indignato per il fatto che un candidato con il cognome Zelensky si candidasse alla Duma regionale della Russia Unita. Lo ha definito un insulto "a tutti i patrioti". Il candidato Alexander Zelensky ha già reagito dichiarando di non essere responsabile dei suoi omonimi. Inoltre non intende cambiare cognome e ritirarsi dalle elezioni