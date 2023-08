Video: elicottero dello sceriffo precipita su un edificio, i piloti sono incredibilmente incolumi

Nella contea di Broward, in Florida, l'elicottero dei vigili del fuoco dello sceriffo si è schiantato lunedì mattina, mandando due persone in ospedale. L'incidente è avvenuto vicino a un aeroporto appena a nord di Fort Lauderdale. “Intorno alle 8:46, il personale di emergenza ha risposto a una chiamata di allarme per un aereo situato a sud-ovest del Pompano Beach Airpark. L'elicottero coinvolto nell'incidente è un elicottero dei vigili del fuoco della BSO. Il Pompano Beach Fire Rescue ha trasportato due persone in un ospedale della zona", ha detto il dipartimento dello sceriffo della contea di Broward in un comunicato stampa. Il video pubblicato sull'affiliata della CNN WPLG mostra l'elicottero poco prima dello schianto: il velivolo lascia una scia di fumo ed è in fiamme nella parte posteriore. Le autorità non hanno reso note le condizioni delle due persone portate in ospedale.