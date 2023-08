Genova, strade e quartieri allagati: si contano i danni

I titolari di un ristorante di piazza Martinez a Genova pompano l’acqua dal proprio locale, allagato dopo i nubifragi della scorsa notte.

Nella città si contano nelle ultime 24 ore oltre 200 interventi dei vigili del fuoco per rami caduti, sottopassi allagati, persone in difficoltà in auto. E' stata una lunga notte di piogge quella appena trascorsa con una stima che va da 100 a 200 millimetri di acqua caduti specialmente in centro città, con i vicoli e le strade diventati ruscelli, se non fiumi in alcuni casi.