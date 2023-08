Il principe Harry gioca a polo per beneficenza a Singapore

Il principe Harry ha giocato una partita di polo per beneficenza a Singapore. La squadra del duca di Sussex, la Royal Salute, ha affrontato il Singapore Polo Club, guidato dalla leggenda del polo argentino e amico intimo di Harry, Nacho Figueras. La partita si è conclusa con un pareggio 7-7, con il trofeo della Coppa condiviso da entrambe le squadre.

Il ricavato della partita andrà alla fondazione Prince Harry's Sentebale, che sostiene i giovani che vivono con l'HIV/AIDS in Africa e che dal 2010 ha già raccolto 14 milioni di dollari.

Mentre Harry prosegue il suo tour in Asia, la moglie Meghan Markle, rimasta a casa, è stata avvistata al concerto di Taylor Swift a Los Angeles. Il duca di Sussex non risparmia post a lei dedicati. Su Instagram ha postato una foto di lui con indosso un paio di occhiali da donna: nel commento dell'amico Nacho Figueras si legge: “Shopping per le nostre mogli”.

Harry e Meghan sarebbero impegnati in un nuovo progetto cinematografico sul quale, secondo diverse fonti, puntano con la speranza di un netto rilancio della loro carriera, dopo la fine di un accordo di podcasting da 20 milioni di dollari con Spotify e la collaborazione vacillante con Netflix.

La coppia avrebbe acquisito i diritti di un romanzo basato su una storia d'amore che ha molte similitudini con la loro per farne un film. Il romanzo in questione è il bestseller di Carley Fortune intitolato "Meet me at the lake", uscito lo scorso maggio.